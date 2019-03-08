Барков повторил клубный рекорд Буре, набрав 70 очков два сезона подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Флориду Пантерз». Идёт третий период, гости впереди со счётом 2:1.

В обеих результативных атаках гостей поучаствовал их капитан Александр Барков. На его счету гол и результативная передача. Всего в текущем сезоне на счету финского форварда (29+41) 71 очко. Он стал третьем игроком в истории клуба, набиравшим не менее 70 баллов два сезона подряд. Ранее это достижение покорялось Павлу Буре и Олли Йокинену.

Барков всю карьеру выступает во «Флориде», он был задрафтован в 2013-м году под вторым общим номером. В 398 матчах на его счету 319 очков – 129 голов и 190 результативных передач.

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков.