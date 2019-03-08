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Радулов забил в первом матче после возвращения в состав «Далласа»

Радулов забил в первом матче после возвращения в состав «Далласа»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». После второго периода команда из штата Техас впереди со счётом 1:0.

Единственная шайба на счету российского форварда «звёзд» Александра Радулова. Это его первый матч после возвращения в состав. Напомним, нападающий был отстранён от игры с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за опоздания на тренировку. Ассистентами в шайбе Александра выступили Джейми Бенн и Джейсон Спецца.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте лиги.

Это 18-й гол Радулова в сезоне. Всего на его счету 52 (18+34) очка в 55 играх при показателе полезности «+13».

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. В активе «звёзд» серия из трёх побед кряду.

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