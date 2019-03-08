«Бостон» обыграл «Флориду», забив две шайбы на последней минуте

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 3:4.

К экватору игры гости провели две результативные атаки, отличились Александр Барков и Джонатан Юбердо. К середине третьего периода «Бостон» усилиями Давида Крейчи и Патриса Бержерона восстановил равновесие. Впоследствии дубль оформил Юбердо, а за 37 секунд до конца основного времени отличился Мэтт Грызлик. Бержерон принёс победу хозяевам в концовке встречи.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой приём и блок-шот за 14.45 на льду (3.35 – в большинстве).

«Флорида» потерпела шестое поражение кряду. У «Бостона» пять побед подряд.