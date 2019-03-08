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«Бостон» обыграл «Флориду», забив две шайбы на последней минуте

«Бостон» обыграл «Флориду», забив две шайбы на последней минуте
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде уступил «Бостон Брюинз» — 3:4.

К экватору игры гости провели две результативные атаки, отличились Александр Барков и Джонатан Юбердо. К середине третьего периода «Бостон» усилиями Давида Крейчи и Патриса Бержерона восстановил равновесие. Впоследствии дубль оформил Юбердо, а за 37 секунд до конца основного времени отличился Мэтт Грызлик. Бержерон принёс победу хозяевам в концовке встречи.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «+1», силовой приём и блок-шот за 14.45 на льду (3.35 – в большинстве).

«Флорида» потерпела шестое поражение кряду. У «Бостона» пять побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 3
0:0, 1:2, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Барков (Яндл, Юбердо) – 22:48 (5x4), 0:2 – Юбердо (Барков, Яндл) – 26:27 (5x4), 1:2 – Крейчи (Хайнен, Бэкес) – 30:29 (5x5), 2:2 – Бержерон (Макэвой, Маршан) – 48:50 (4x5), 2:3 – Юбердо (Дадонов, Экблад) – 50:55 (5x5), 3:3 – Грызлик (Маршан, Макэвой) – 59:23 (6x4), 4:3 – Бержерон (Маршан) – 59:53 (5x5)
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