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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.08 на льду (4.35 – в большинстве).

У Артемия Панарина «-2» и четыре броска за 22.37 (4.53 – в большинстве). Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кессел (Малкин, Хёрнквист) – 02:22 (5x4), 2:0 – Бьюгстад (Макканн, Шульц) – 38:47 (5x5), 3:0 – Кросби (Гюнцель) – 59:29 (en)
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