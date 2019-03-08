Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.08 на льду (4.35 – в большинстве).

У Артемия Панарина «-2» и четыре броска за 22.37 (4.53 – в большинстве). Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.