27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома утсупил «Миннесоте Уайлд» — 0:3.

Счёт на 11-й минуте встречи открыл форвард гостей Джейсон Цукер. Он же в третьем периоде увеличил преимущество «дикарей», оформив дубль. На 59-й минуте Цукер оформил хет-трик, поразив пустые ворота.

Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 23.15 на льду (3.04 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 17.06.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Валлтери Фильппула, по голу на счету Антони Бовиллье и Кейси Сизикаса. У канадского клуба отличились Брэд Ткачук и Оскар Линдберг.