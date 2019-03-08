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27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

27 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома утсупил «Миннесоте Уайлд» — 0:3.

Счёт на 11-й минуте встречи открыл форвард гостей Джейсон Цукер. Он же в третьем периоде увеличил преимущество «дикарей», оформив дубль. На 59-й минуте Цукер оформил хет-трик, поразив пустые ворота.

Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа и 5 бросков в створ за 23.15 на льду (3.04 – в большинстве). У Михаила Сергачёва 5 силовых приёмов и 2 блок-шота за 17.06.

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Валлтери Фильппула, по голу на счету Антони Бовиллье и Кейси Сизикаса. У канадского клуба отличились Брэд Ткачук и Оскар Линдберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 3
0:1, 0:0, 0:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Цукер (Донато, Сутер) – 10:50 (5x5), 0:2 – Цукер (Донато) – 46:04 (5x5), 0:3 – Цукер (Стаал, Фер) – 58:14 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 4
1:2, 1:0, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Фильппула (Комаров, Ледди) – 05:44 (5x5), 1:1 – Ткачук (Харпур, Дюклер) – 07:00 (5x5), 1:2 – Фильппула (Кюнхакль) – 15:24 (5x5), 2:2 – Линдберг (Райан, Гиббонс) – 29:13 (5x5), 2:3 – Бовиллье (Пелеч, Барзал) – 52:29 (5x5), 2:4 – Сизикас – 59:11 (en)
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