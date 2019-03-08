Дубль Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Детройтом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в серии буллитов уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.

Счёт в середине первого периода открыл российский форвард гостей Павел Бучневич. Во втором игровом отрезке Тайлер Бертуцци восстановил равновесие. В третьем периоде при игре в формате «4 на 4» Андреас Атанасиу вывел «Детройт» вперёд. На 55-й минуте Бучневич оформил дубль. В серии буллитов цели достиг лишь бросок Атанасиу.

На счету Бучневича также звание второй звезды встречи, нереализованный буллит и 5 бросков в створ за 14.52 на льду. У Владислава Наместникова 2 броска и 5 силовых приёмов за 19.29. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.