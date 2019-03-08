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Дубль Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Детройтом»

Дубль Бучневича не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в серии буллитов уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.

Счёт в середине первого периода открыл российский форвард гостей Павел Бучневич. Во втором игровом отрезке Тайлер Бертуцци восстановил равновесие. В третьем периоде при игре в формате «4 на 4» Андреас Атанасиу вывел «Детройт» вперёд. На 55-й минуте Бучневич оформил дубль. В серии буллитов цели достиг лишь бросок Атанасиу.

На счету Бучневича также звание второй звезды встречи, нереализованный буллит и 5 бросков в створ за 14.52 на льду. У Владислава Наместникова 2 броска и 5 силовых приёмов за 19.29. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Бучневич (Хауден, Лемье) – 08:43 (5x5), 1:1 – Бертуцци (Боуи, Атанасиу) – 25:46 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Декайзер) – 46:15 (4x4), 2:2 – Бучневич (Лемье, Деанджело) – 54:29 (5x5), 3:2 – Атанасиу – 65:00 ( ПБ)
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