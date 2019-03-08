«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, «Аризона» обыграла «Калгари»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2. «Нефтяники» одержали четвёртую победу кряду.

Хозяева к 22-й минуте провели три результативные атаки. Отличились Алекс Чиассон, Джош Карри и Райан Ньюджент-Хопкинс. В конце второго периода Джей Бигл сократил отставание, а в середине третьего периода Александер Эдлер забросил ещё одну шайбу.

На счету российского нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина 2 броска в створ и блок-шот за 16.28 на льду (1.43 – в большинстве).

В параллельной встрече «Аризона Койтс» дома одержал «сухую» победу над лидером Западной конференции «Калгари Флэймз» — 2:0. Заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Джейкоба Чикрана.

Илья Любушкин участия в матче не принимал.