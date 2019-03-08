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«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, «Аризона» обыграла «Калгари»

«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, «Аризона» обыграла «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2. «Нефтяники» одержали четвёртую победу кряду.

Хозяева к 22-й минуте провели три результативные атаки. Отличились Алекс Чиассон, Джош Карри и Райан Ньюджент-Хопкинс. В конце второго периода Джей Бигл сократил отставание, а в середине третьего периода Александер Эдлер забросил ещё одну шайбу.

На счету российского нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина 2 броска в створ и блок-шот за 16.28 на льду (1.43 – в большинстве).

В параллельной встрече «Аризона Койтс» дома одержал «сухую» победу над лидером Западной конференции «Калгари Флэймз» — 2:0. Заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Джейкоба Чикрана.

Илья Любушкин участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Чиассон (Ганье) – 05:21 (5x5), 2:0 – Карри (Макдэвид, Драйзайтль) – 14:07 (5x5), 3:0 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 21:02 (5x5), 3:1 – Бигл (Бёзер) – 38:30 (5x5), 3:2 – Эдлер (Бёзер, Петтерссон) – 47:03 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 0
1:0, 0:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Келлер (Дворак, Чикран) – 10:16 (5x5), 2:0 – Чикран – 42:49 (5x5)
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