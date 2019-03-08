Нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел прервал 16-матчевую безголевую серию

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.

Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». Американский форвард прервал 16-матчевую безголевую серию, забросив первую шайбу с 31 января 2019 года.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.



На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.08 на льду (4.35 – в большинстве).