Лундквист — третий голкипер в истории НХЛ, сыгравший 850 матчей за один клуб

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде в серии буллитов уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.

Для голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста этот матч стал 850-м за карьеру в НХЛ. Лундквист — третий голкипер в истории НХЛ, сыгравший столько матчей за один клуб. Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1259 игра за «Нью-Джерси Дэвилз»). Второе место занимает Тони Эспозито (873 матча за «Чикаго Блэкхоукс»).

Счёт в середине первого периода открыл российский форвард гостей Павел Бучневич. Во втором игровом отрезке Тайлер Бертуцци восстановил равновесие. В третьем периоде при игре в формате «4 на 4» Андреас Атанасиу вывел «Детройт» вперёд. На 55-й минуте Бучневич оформил дубль. В серии буллитов цели достиг лишь бросок Атанасиу.