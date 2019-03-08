Патрик Кейн вышел на четвёртое место в истории «Чикаго» по количеству очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» — 5:4.

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн отметился двумя результативными передачами. Это позволило ему набрать 924 (352+572) очка в 888 матчах за карьеру в НХЛ и выйти на четвёртое место в истории «Блэкхоукс». Американский форвард превзошёл результат Стива Лармера (923).

Клубный рекорд принадлежит Стэну Миките (1467), второе место занимает Бобби Халл (1153), тройку лучших замыкает Дэни Савар (1096).

В нынешнем сезоне на счету американца стало 96 (40+56) очков в 66 матчах, он идёт вторым в гонке бомбардиров, отставание от лидера – Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 12 очков.