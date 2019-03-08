Голышев: «Автомобилисту» не хотелось бы попасть во втором раунде под «Авангард»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал выход екатеринбургского клуба в полуфинал Восточной конференции.

«Мы прошли дальше. Для многих из нашей команды это в новинку. Некоторые ребята вообще не играли в плей-офф. Некоторые, как я, никогда не могли пройти первый раунд. Так что можно выделить много плюсов: мы растём как команда, атмосфера в раздевалке с каждым днем все лучше, коллектив становится все более сплочённым. Не скажу, что надо особенно в чём-то прибавлять. Мы должны дальше быть одним целым, выходить на лёд и биться друг за друга, потому что только вместе сможем достичь высоких результатов. Нужно на каждый матч настраиваться как на последний бой и стараться в нём побеждать.

Не скажу, что есть какие-то предпочтения. Конечно, не хотелось бы попасть во втором раунде под «Авангард» — сами видели, как они сыграли с Казанью. Но тут всё зависит не от нас. Нам непринципиально, с кем играть во втором раунде. Против любой команды будем идти только на победу в каждом матче», — приводят слова Голышева «Известия».