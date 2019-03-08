The Hockey News: Да Коста и Михеев могут заиграть в НХЛ в следующем году

Авторитетное издание The Hockey News опубликовало рейтинг европейских хоккеистов, выступающих на данный момент в Старом Свете, но имеющих хорошие перспективы перебраться в Национальную хоккейную лигу в следующем сезоне.

Возглавляют рейтинг нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста (первое место) и форвард «Авангарда» Илья Михеев (второе место).

«Да Коста, кажется, всегда фигурирует в списке европейских кандидатов, и понятно почему. Частично это может быть связано с тем, что он сыграл 47 матчей за «Оттаву» с 2011 по 2014 год, и можно говорить, что он слишком рано уехал из Северной Америки. С момента подписания контракта в Европе в сезоне-2014/15 Да Коста принял участие в двух Матчах всех звёзд КХЛ, а в этом году входил в число лидеров «Автомобилиста». Да Коста мог бы использовать чемпионат мира в качестве входного билета в НХЛ, поскольку он является одним из главных игроков сборной Франции на каждом турнире», — отмечает издание.

«Михеев — очень сильная фигура, чтобы сделать прыжок в НХЛ в следующем году, после того как он набрал 45 очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Хотя общее его количество очков может показаться не вполне впечатляющим, Михеев был лучшим игроком в команде, в которой есть несколько энхаэловцев, он проделал серьёзную работу. Михеев обладает хорошим сочетанием техники, силы и скорости, он не избегает оборонительных обязанностей. Ему 24 года, так что есть шанс, что он сразу может попасть в топ-6 клуба НХЛ», — отмечает издание.