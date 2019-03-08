Кадейкин: ребята из первого звена «Салавата» показали, кто здесь бати

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о победе со счётом 4-2 в серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«За эти две недели хочется всем сказать огромное спасибо. На самом деле каждый из нас сделал какие-то маленькие вещи, которые приблизили нас к этой четвёртой победе. Сегодня это были одни, а завтра будут другие. Сегодня кто-то выпал, а кто-то сыграл как экстра и что-то большее привнёс нам. Каждый из нас. Все эти голы и мелочи. Бурмистров подобрал, и мы забили этот последний гол.

В меньшинстве Жарков спас, когда четыре на пять остались. Гриша Панин вышел через себя и через боль, когда пять защитников оставалось. Мне кажется, следующие полтора месяца мы должны также просто друг другу помогать, ничего не спрашивая взамен, и идти к нашей общей цели. Ребята из первого звена показали, кто здесь бати, сыграли как лидеры», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.