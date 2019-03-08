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Жена Малкина: Кросби играет в хоккей с нашим сыном. Всегда рады видеть дядю Сида

Жена Малкина: Кросби играет в хоккей с нашим сыном. Всегда рады видеть дядю Сида
Хоккей / НХЛ

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала о взаимоотношениях своего мужа с капитаном команды Сидни Кросби.

«Можно ли нагрянуть в гости к Кросби? Да. Не так часто это происходит – у каждого своя семья, и они и так много времени проводят вместе на выездах. Но несколько раз за сезон такие визиты случаются.

Или Кросби приезжает к нам, играет в хоккей с нашим сыном Никитой. Даже восхищается малышом. Ну а мы всегда рады видеть дядю Сида. Малкин и Кросби очень дружат, у них прекрасные отношения», – цитирует Кастерову официальный сайт НХЛ.

6 марта Кросби достиг отметки 1200 очков за карьеру. Он стал вторым действующим игроком, добравшимся до рубежа в 1200 очков, после Джо Торнтона из «Сан-Хосе Шаркс».

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