А. Семёнов — о желаемом сопернике по полуфиналу Востока: это самый тупой вопрос

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился мнением о победе со счётом 4-2 в серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Хорошая серия была, боролись. Три игры вообще от ножа были. Сегодня больше нам повезло. Сегодня мы играли не свою лучшую игру, это было заметно. Хорошо отыграли в меньшинстве, ребята пластались. Понимали, что где-то не идёт, реализация хромает. Но все бились до последнего, знали, что мы можем.

Закрыть Мозякина – одно из. Один из тех игроков в лиге, кто бросает точно и набирает очень много очков. Это был один из критериев, который нам надо было выполнить. Мы все играли как одно целое, и вот результат. Не могу сказать, что у него получалось, а что нет.

С кем хочу сыграть в следующем раунде? Вы издеваетесь сейчас? Это самый тупой вопрос. Ни с кем! Тут не выбирают, с кем получится, с тем и сыграем. Я вообще не смотрел ни одного матча из других пар. Знаю результаты, но игры не смотрел», – цитирует Семёнова «Спорт Бизнес Online».

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