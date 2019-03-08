Кожевников — о возможном исключении «Слована»: это позволит КХЛ сохранить лицо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал появившуюся информацию о возможном исключении «Слована» из КХЛ.

«Это оптимальное решение. Оно позволит КХЛ сохранить лицо при проведении объявленной Лигой политики сокращения. На мой взгляд, «Слован» в КХЛ изжил себя, когда в Австрии больно ударил по нашей лиге, уступив СКА и ЦСКА с общим счётом 0:16. Или когда отправлялся в турне по России с 17 игроками и всего лишь одним вратарём. В конце концов на финише сезона все это надоело даже самим словацким болельщикам — в Братиславе команда играла при полупустых трибунах.

Я считаю КХЛ нужно внимательно посмотреть на то, что происходило в эти дни в плей-офф ВХЛ, где из Кубка Петрова в первом же раунде вылетели «Лада», «Югра» и «Металлург». То есть все три клуба, недавно покинувшие КХЛ. Я считаю, что это печальный сигнал для КХЛ. Исторические регионы, которые воспитали десятки игроков для сборной России, после вылета из главной лиги страны за считанные месяцы растеряли свой потенциал. Кто захочет содержать и развивать эти школы, если главные клубы Новокузнецка, Тольятти и Ханты-Мансийска стали статистами даже на уровне ВХЛ?», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.