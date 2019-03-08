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Дюшейн: у «Коламбуса» ничего не получается. Отсутствие результативности заразно

Дюшейн: у «Коламбуса» ничего не получается. Отсутствие результативности заразно
Хоккей / НХЛ

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:3).

«Результативность заразна, как и её отсутствие. Сейчас ничего не получается. Я не могу это объяснить. Нужно просто пройти этот этап, продолжая работать. Мы сможем забить и снова почувствуем себя хорошо. Сбросим этот груз со спины и пойдём вперёд», – сказал Дюшейн.

Последний гол «синих мундиров» был зафиксирован на 52-й секунде предыдущего матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 Б), его автором стал нападающий Кэм Аткинсон. Безголевая серия «Коламбуса» составляет 124 минуты и 8 секунд.

Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

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