Дюшейн: у «Коламбуса» ничего не получается. Отсутствие результативности заразно

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:3).



«Результативность заразна, как и её отсутствие. Сейчас ничего не получается. Я не могу это объяснить. Нужно просто пройти этот этап, продолжая работать. Мы сможем забить и снова почувствуем себя хорошо. Сбросим этот груз со спины и пойдём вперёд», – сказал Дюшейн.

Последний гол «синих мундиров» был зафиксирован на 52-й секунде предыдущего матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 Б), его автором стал нападающий Кэм Аткинсон. Безголевая серия «Коламбуса» составляет 124 минуты и 8 секунд.



Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?