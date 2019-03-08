Бурмистров — о вылете «Ак Барса»: разговаривал со многими ребятами, все в шоке

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился мнением о победе со счётом 4-2 в серии первого раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом», а также прокомментировал быстрый вылет «Ак Барса» из розыгрыша Кубка Гагарина. Казанская команда проиграла «Авангарду» (0-4).

«Достойная серия. Напряженные игры, где много голов и овертаймов. Главное, что именно такую игру выиграли. Проигрывали, но потом показали характер, вытащили матч. Ребята многие начинают верить в себя и в то, что эта команда может выиграть кубок. У меня только одно желание – выиграть Кубок Гагарина. С кем играть мне без разницы.

Вылет «Ак Барса»? Конечно удивился. Разговаривал со многими ребятами и все они в шоке», – цитирует Бурмистрова «Горобзор.ру»