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Воропаев: работой Зубова доволен, но «Сочи» мог добиться большего

Воропаев: работой Зубова доволен, но «Сочи» мог добиться большего
Хоккей / КХЛ

Гендиректор ХК «Сочи» Сергей Воропаев подвёл итоги сезона и рассказал о возможности продления контрактов с главным тренером команды Сергеем Зубовым и ведущими хоккеистами.

«Выступили лучше, чем в прошлом году, и это неплохо. Хотелось бы большего, и моглось бы большего, но пока сделали только небольшой шаг вперёд. Да, в регулярке снова заняли шестое место в конференции. Но игра в плей-офф с «Локомотивом» сильно отличается от того, что показали в прошлом сезоне с «Йокеритом». Работой Сергея Зубова в целом я доволен. По поводу продления контракта будем с ним разговаривать. У него была опция в соглашении о возможности продления ещё на год, но она активировалась бы только в том случае, если бы команда прошла во второй раунд.

Конечно, обсуждали и не раз окончание контрактов у лидеров. Кого-то планируем оставить, кого-то нет. Просто сейчас ещё эмоций много, и нам нужно всем собраться в спокойной обстановке, подумать и принимать какие-то решения», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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