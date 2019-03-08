Курри: разочарованы вылетом «Йокерита», в плей-офф уровень нашего хоккея упал

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф КХЛ. Финский клуб со счётом 2-4 проиграл в серии московскому «Динамо».

«Сезон закончен, ничего весёлого. Мы разочарованы. У нас были большие ожидания от этого сезона. Мы снова здорово провели регулярный сезон, но в плей-офф уровень нашего хоккея упал. Мы пытаемся разобраться, что произошло. Мы начали серию с «Динамо» дома, в плей-офф нельзя проигрывать два домашних матча. Такого не должно было произойти.

В регулярке мы были вторыми по результативности, а в плей-офф вратарь соперника делал ключевые спасения, либо мы бросали неточно. У нас было много возможностей в большинстве, а «Динамо» забивало нам слишком легко. Нам приходилось напрягаться, чтобы забить, а они забивали слишком легко. Это ключевой момент. «Динамо» играло хорошо, дисциплинированно, надёжно в обороне, вратарь действовал здорово. Соперник забивал нужные голы в нужные моменты.

Нам надо обсудить с тренерами, что нужно улучшить, пока рано говорить. Конечно, надо обратить внимание на игру в неравных составах. Наше большинство было ужасным, в плей-офф, где спецбригады особенно важны, с таким большинством далеко не пройдёшь.

У «Динамо» здорово налажена игра в обороне. Мы их перебрасывали 40-20, имели огромное преимущество по голевым моментам, но не могли их реализовать. «Динамо» забило два гола в меньшинстве, такого быть не должно.

И, конечно, нужно, чтобы твои игроки показывали лучший хоккей в это время года. Есть большая разница между регуляркой и плей-офф, важность игр, их интенсивность возрастает, важен каждый период, каждая смена. Это ещё один момент, который нам надо проанализировать», — сказал Курри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.