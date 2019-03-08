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«Спартак» и СКА объявили составы на шестой матч серии 1-го раунда плей-офф

«Спартак» и СКА объявили составы на шестой матч серии 1-го раунда плей-офф
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Спартака» и СКА на шестой матч серии первого раунда плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. После пяти матчей в серии лидирует СКА (3-2). Шестая игра пройдёт сегодня, 8 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Провольнев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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