Курри: обсуждали возможность игр «Йокерита» в Дании, мы открыты к этому

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал информацию о том, что финский клуб в следующем сезоне может проводить свои матчи в Дании.

«Возможность игр «Йокерита» в рамках KHL World Games в Дании в следующем сезоне обсуждалась, пока больше ничего не знаю. Мы открыты к этому, но окончательное решение ещё не принято. Эти матчи возможны, но точно я не могу сказать», — сказал Курри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, в этом сезоне в составе «Йокерита» выступали четыре датских игрока – капитан команды Петер Регин, а также нападающий Никлас Енсен и защитники Еспер Енсен и Оливер Лауридсен. В нынешнем сезоне КХЛ провела вынесенные матчи в Цюрихе и Вене в рамках KHL World Games.