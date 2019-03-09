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Курри: обсуждали возможность игр «Йокерита» в Дании, мы открыты к этому

Курри: обсуждали возможность игр «Йокерита» в Дании, мы открыты к этому
Хоккей / КХЛ

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал информацию о том, что финский клуб в следующем сезоне может проводить свои матчи в Дании.

«Возможность игр «Йокерита» в рамках KHL World Games в Дании в следующем сезоне обсуждалась, пока больше ничего не знаю. Мы открыты к этому, но окончательное решение ещё не принято. Эти матчи возможны, но точно я не могу сказать», — сказал Курри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, в этом сезоне в составе «Йокерита» выступали четыре датских игрока – капитан команды Петер Регин, а также нападающий Никлас Енсен и защитники Еспер Енсен и Оливер Лауридсен. В нынешнем сезоне КХЛ провела вынесенные матчи в Цюрихе и Вене в рамках KHL World Games.

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