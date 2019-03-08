Новым владельцем «Слована» может стать чешский бизнесмен

Словацкий хоккейный клуб «Слован», который выступает в КХЛ, может выкупить учредитель и главный акционер международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group N. V. Пётр Келлнер. Об этом информирует sport.sk.

Сейчас предприниматель ведёт переговоры с нынешним руководством клуба. В PPF Group N. V. пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. «Мы не комментируем слухи», — заявила пресс-секретарь компании.

Ранее представители «Слована» на ежеквартальной пресс-конференции подвели итоги выступления словацкой команды в текущем сезоне КХЛ. Главный тренер Владимир Орсаг, спортивный директор Олдржих Штефль и член правления Юрай Широки заинтересованы в дальнейшем участии в КХЛ. Представители клуба отметили, что к концу марта станет известно дальнейшее будущее «Слована».

Член правления «Слована» — о клубе в КХЛ: ожидаю положительного решения