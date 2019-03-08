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Кузнецов: в «Вашингтоне» европейская атмосфера, внутри команды всё позитивно

Кузнецов: в «Вашингтоне» европейская атмосфера, внутри команды всё позитивно
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об атмосфере внутри команды.

«Тяжело давать какие-то оценки сейчас. Моё личное мнение — «Вашингтон» стал лучше после приобретения Хагелина и Дженсена. Всё-таки защитник дополнительный, тем более такого уровня, как Ник. Хагелин тоже хороший игрок. Те моменты, которые тренерский штаб и генеральный менеджер видели, они усилили. Самое главное, что это никак не испортило атмосферы в команде.

Думаю, что Карлу легко в нашем коллективе. Внутри команды всё позитивно. Я вообще надеюсь, что новичкам, особенно европейцам, у нас намного легче, потому что у нас такая европейская, если можно так сказать, атмосфера. Много людей говорят на твоём языке. Тем более он швед. Шведов у нас много. Это помогает», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

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