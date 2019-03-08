Женская сборная России обыграла Канаду на Универсиаде-2019

В заключительном матче группового этапа Всемирной зимней Универсиады студенческая сборная России встречалась с командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу россиянок.



Уже на второй минуте Алевтина Штарёва с передачи Анны Шохиной открыла счёт в матче. Однако вскоре соперницам удалось восстановить паритет. Капитан российской сборной Анна Шибанова быстро вернула нашей команде преимущество в счёте — 2:1.



В самом начале второй двадцатиминутки Валерия Павлова в меньшинстве вырвалась один на один с вратарём канадской сборной и увеличила отрыв до двух шайб. Однако за пять минут до второго перерыва канадская команда вновь сократила отставание.



Окончательный счёт матча в третьем периоде установила Анна Шохина, забросившая гол в большинстве с передачи Лианы Ганеевой — 4:2. Таким образом, сборная России с пятью победами занимает первое место в группе и в полуфинале 10 марта встретится с командой США.

