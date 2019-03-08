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Андерсен: очень помог метод подготовки в лагере морских котиков

Андерсен: очень помог метод подготовки в лагере морских котиков
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен рассказал о посещении лагеря вооружённых сил США, где он проходил тестирование.

«Мне очень помог метод психологической подготовки, приобретённый в лагере морских котиков. Он заставляет мозг на секунду задуматься перед тем, как произойдёт инстинктивная реакция. Это способ борьбы со стрессом. Пожалуй, главным и самым полезным уроком стало умение контролировать то, что поддаётся контролю.

Не хотел бы выдавать военные секреты США. Думаю, что мне очень помог один метод реагирования в экстремальных ситуациях, когда надо сделать глубокий вдох. Я и раньше сталкивался с дыхательными упражнениями, которые помогают либо успокоиться, либо взбодриться. Там всё немного иначе, но мне это помогло. Возможно, такая методика сработает не для каждого», — приводит слова Андерсена официальный сайт НХЛ.

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