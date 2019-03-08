Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торпедо» обыграло «Барыс» и сравняло счёт в серии — 3-3

«Торпедо» обыграло «Барыс» и сравняло счёт в серии — 3-3
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречалось с «Барысом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Дэвида Немировски.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Нижегородцы открыли счёт на 13-й минуте стараниями Дениса Паршина, на что команда Андрея Скабелки ответила голом Павла Акользина. Артём Аляев вернул лидерство «Торпедо», а чуть позже Владимир Галузин реализовал численный перевес и увеличил преимущество хозяев до двух шайб. Этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены.

Счёт в серии до четырёх побед равный — 3-3. Решающий матч состоится 10 марта в Астане. Ранее в полуфинал Восточной конференции пробились «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
08 марта 2019, пятница. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1
1:0, 2:1, 0:0
Барыс
Астана
1:0 – Паршин – 12:41 (5x5), 1:1 – Акользин (Блэкер, Бойд) – 28:17 (5x5), 2:1 – Аляев (Паршин, Жафяров) – 30:36 (5x5), 3:1 – Галузин (Паршин, Хольм) – 34:15 (5x4)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент