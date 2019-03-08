«Торпедо» обыграло «Барыс» и сравняло счёт в серии — 3-3

«Торпедо» встречалось с «Барысом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Дэвида Немировски.



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Нижегородцы открыли счёт на 13-й минуте стараниями Дениса Паршина, на что команда Андрея Скабелки ответила голом Павла Акользина. Артём Аляев вернул лидерство «Торпедо», а чуть позже Владимир Галузин реализовал численный перевес и увеличил преимущество хозяев до двух шайб. Этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены.



Счёт в серии до четырёх побед равный — 3-3. Решающий матч состоится 10 марта в Астане. Ранее в полуфинал Восточной конференции пробились «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.