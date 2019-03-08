Дацюк: перед серией сразу сказал, что лёгкой прогулки со «Спартаком» не будет

Капитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (4-2).

«Во многих играх было преимущество по броскам, по вбрасываниям. Много не забиваем, поэтому такие нервные игры. Ну и «Спартак» хорошо играл, самоотверженно и раскрепощённо, здорово катались и друг другу помогали.

В первом московском матче сначала я в колено ударил, потом мне. Была важная игра для обеих команд, счёт 0-2, никто не хотел уступать. Из-за этого было много эмоций, удалений и драк. Все понимали, что стоит на кону. Потом всё успокоилось, начали играть в хоккей, но не совсем спокойно. При счёте 0-2 надо было психологически перестроиться, играть спокойнее, увереннее. Не скажу, что после первого гола стало поспокойнее. Чувствовалось, что трибуны подгоняют «Спартак», они хорошо бегут, отдают всё, что у них есть. Здорово они играли, молодцы. Нервозные концовки из-за того, что уже нечего терять, давление большое. Цена ошибки много значит, от этого лишние движения, лишние эмоции.

Перед серией я сразу сказал, что лёгкой прогулки не будет и счёт всё время будет в одну-две шайбы. Так и получилось, потому что «Спартак» хорошо играет, мы знаем это по сезону, играли с ними. Там мы удачно забивали, но игры были не по результату. После сезона уже будем говорить, хорошо это или плохо, что начали серию с таким сопротивлением.

«Локомотив» хорошо играет, системно. Придётся много поработать.

Когда «Детройт» проиграл два первых матча «Ванкуверу», а потом взял Кубок Стэнли, я тогда после третьей игры сплачивался на скамейке, смотрел на ребят. Конечно, это помогло. Это даёт стимул и уверенность, веру друг в друга.

Даже не знаю, хватит ли четырёх дней отдохнуть. Сегодня 8 Марта, всех девушек с праздником», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.