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Уланов: «Спартак» — народная команда, народ за нас, мы это чувствовали

Уланов: «Спартак» — народная команда, народ за нас, мы это чувствовали
Хоккей / КХЛ

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итог серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА (2-4).

«Многие не ожидали от «Спартака» такой прыти. «Спартак» — народная команда, народ за нас, мы это чувствовали. Болельщики здорово нам помогали. Игра шла до первой ошибки, СКА не упустил момент, забил нам. У нас были моменты, могли вернуться в игру. И в начале могли повести. Но в плей-офф нервы должны быть железными.

Потом пропустили второй. Нам надо было забивать, защитники стали подключаться. Ребята бились все 60 минут, надо им отдать должное. Серия удалась. Неплохо сыграли. Надо задуматься о следующем сезоне. Мы для себя сделали выводы в отношении нашей раздевалки и нашего состава. Продолжаем работать», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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