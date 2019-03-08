Уланов — о слабой игре Хохлачёва в плей-офф: к Сане в голову не залезешь

Тренер «Спартака» Игорь Уланов оценил игру нападающего Александра Хохлачёва в серии первого ранда плей-офф со СКА (2-4).

«Почему Хохлачёв провалил серию со СКА? К Сане в голову не залезешь. Если он к себе не залезет, не сделает кое-какие корректировки, то это тяжело. Все ребята, даже те, которых мы подняли из Воскресенска и молодёжки, выложились на сто и на сто десять процентов.

Я думаю, что мы сыграли достойно в формате «5 на 5». Игра в неравных составах? Опять же, когда команда часто играет в меньшинстве, ребята сплачиваются. В последних трёх играх мы раза три убежали один на один с вратарём.

Дацюк здорово играл с нами на вбрасываниях. Он не только в плей-офф так играет, но и в регулярном чемпионате. Когда команда выигрывает вбрасывания, то начинает владеть шайбой и инициативой. Это огромное преимущество. В Питере посильнее центральные нападающие.

Понимания по будущему игроков ещё нет. Сезон только закончился, будем собираться, обсуждать определённые кандидатуры. Все переговоры впереди. Тренерский штаб? Этот вопрос не поднят. Это будет инициатива со стороны руководства», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.