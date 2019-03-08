Ганзл: СКА здорово сыграл в большинстве, это серьёзно сказалось на результате

Нападающий «Спартака» Робин Ганзл проанализировал игру команды в серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4). В шестом матче, который проходил в Москве, красно-белые проиграли со счётом 1:2.

«Конечно, серия со СКА получилась для нас тяжёлой. Это одна из сильнейших команд в КХЛ, мы знали об этом. Игроки СКА обладают отличным мастерством, в некоторых компонентах они переигрывали нас. Соперник здорово сыграл в большинстве, это серьёзно отразилось на результате. Но наша команда тоже играла хорошо, все ребята отдавались на льду. Нам помешали травмы ведущих хоккеистов — Кутейкина, Максвелла, Никонцева, Даугавиньша. Это наши ведущие хоккеисты», — сказал Ганзл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.