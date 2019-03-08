Плотников: СКА готов ко всему, никаких поблажек «Локомотиву» не будет

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги серии со «Спартаком», в которой его команда победила со счётом 4-2. Во втором раунде «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

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«Интерес плей-офф состоит в том, что всё происходит не так, как ты задумываешь. «Спартак» бился до конца, и мы после этих игр будем готовы ко всему. Здесь неважно, кто забивает. Главное, чтобы мы выигрывали. Забил я — хорошо, забил партнёр — ещё лучше. Не думаю, что серия с «Локомотивом» будет для меня какой-то особенной. Конечно, Ярославль — это то место, которое я знаю. Но никаких поблажек не будет.



«Спартак» забивал нам постоянно в концовках? Непонятная ситуация. Разбираем её и не можем понять, из-за чего это происходит. Слава богу, что счёт в нашу пользу и мы идём дальше. Мы говорили о хороших коротких сменах, чтобы мы выходили и менялись правильно. Сегодня нам это помогло. Ребята стали заводить друг друга, помогать не только на льду, но и вне его. Я думаю, что это хорошо, это будет полезно в следующих сериях, чтобы мы понимали, к чему мы идём», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.