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Немировски: каждый хоккеист с детства мечтает играть в седьмом матче плей-офф

Немировски: каждый хоккеист с детства мечтает играть в седьмом матче плей-офф
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги шестой игры серии первого раунда плей-офф с «Барысом» (3:1). Счёт в серии равный — 3-3, решающая игра пройдёт 10 марта.

«Все понимали, что надо выигрывать, ребята вышли с хорошим настроем. С первых минут играли хорошо. Конечно, были моменты, которые нужно поправить, но в общем я очень доволен тем, что они бились до конца. Сейчас впереди самая важная игра. Каждый хоккеист с детства мечтает играть в седьмом матче плей-офф. Готовимся к игре в Астане, там нужно меньше отдавать инициативу сопернику», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

Ранее в полуфинал Восточной конференции пробились «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев».

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