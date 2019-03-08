Хоккеисты СКА подарили цветы болельщицам на арене «Спартака»

«Спартак» встречался со СКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев и Сергей Плотников, у красно-белых отличился Илья Зубов. «Армейцы» выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в полуфинал Западной конференции.



По окончании встречи хоккеисты «армейцев» поздравили девушек, пришедших на стадион в Москве, с Международным женским днём. Игроки питерского клуба подарили болельщицам цветы.

Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Матчи состоятся 13, 15, 17, 19 и, если потребуется, 21, 23 и 25 марта.

Запад готов, а на Востоке не угомонится «Торпедо». Расклады плей-офф КХЛ СКА сломил сопротивление «Спартака», а «Торпедо» перевело серию с «Барысом» в седьмую игру.

Посмотреть видео можно на странице СКА в «Твиттере».