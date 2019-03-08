Шлем с мигалками и поздравления от хоккеистов. Лучшие фото победы СКА

8 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» встречался со СКА, игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Нападающий «армейцев» Никита Гусев поразил ворота Юлиуса Гудачека и вывел питерцев вперёд. На 58-й минуте гости провели разящую контратаку, которую точным броском завершил Сергей Плотников, ему ассистировал Павел Дацюк. Красно-белые сократили отставание в счёте благодаря голу Ильи Зубова.



СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.