Брисбуа: Айзерман определится со следующим шагом по окончании сезона

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа затронул тему будущего Стива Айзермана, выполняющего роль старшего советника Брисбуа.



«Думаю, что Стив хотел подождать год, чтобы определиться со следующим шагом. Айзерман примет решение по окончании сезона. Но если он захочет остаться на этой позиции, она его, потому что я наслаждаюсь работой с ним. Благодаря всему, что он делает на профессиональном уровне, но также из-за того, что за многие годы у нас образовались очень хорошие отношения. Мы очень совместимы, дополняем друг друга, и я наслаждаюсь компанией Айзермана на личном уровне», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.



Айзерман покинул пост генерального менеджера 11 сентября после восьми лет работы в этой должности.

Айзерман ушёл из «Тампы». При нём Кучеров и Василевский стали звёздами НХЛ Все в шоке.