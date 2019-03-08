Фёдоров: горжусь тем, что нахожусь в «Спартаке», здесь потрясающая атмосфера

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров подвёл итоги серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4). В шестом матче красно-белые уступили со счётом 1:2.



«Не хотел бы оценивать свою игру в этом сезоне, пусть это сделают другие. Но я горд быть в этой команде, вместе с этими ребятами. Жалко, что чемпионат для нас закончился. Хотелось бы, чтобы он продлился дольше. Здесь потрясающая атмосфера, крутые болельщики», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Нападающий «армейцев» Никита Гусев поразил ворота Юлиуса Гудачека и вывел питерцев вперёд. На 58-й минуте гости провели разящую контратаку, которую точным броском завершил Сергей Плотников, ему ассистировал Павел Дацюк. Красно-белые сократили отставание в счёте благодаря голу Ильи Зубова.