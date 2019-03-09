Стоун подписал восьмилетний контракт с «Вегасом» на $ 76 млн

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун подписал восьмилетний контракт, сообщает официальный сайт «рыцарей».



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По условиям договора, канадский хоккеист заработает $ 76 млн (средняя годовая зарплата – $ 9,5 млн). По ходу сезона 26-летний игрок пополнил ряды «Вегаса» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». «Сенаторы» получили в качестве компенсации защитника Эрика Бреннстрёма, нападающего Оскара Линдберга и выбор во втором раунде драфта 2020 года.

В этом сезоне Стоун провёл 64 игры в регулярном чемпионате, отметившись 28 результативными бросками и 36 голевыми передачами при показателе полезности «+17» и 22 минутах штрафного времени. В пяти матчах в составе «Вегаса» канадец набрал 2 (0+2) очка.