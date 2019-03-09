Капитан «Колорадо» Ландеског пропустит 4-6 недель из-за травмы

Шведский нападающий, капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског будет вынужден пропустить от четырёх до шести недель из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный «твиттер» команды.



В текущем сезоне 26-летний уроженец Стокгольма провёл в регулярном чемпионате за «Колорадо» 68 матчей, в которых отметился 69 (33+36) очками, и имеет коэффициент полезности «+15». Также в пассиве Габриэля 47 штрафных минут. В данный момент безголовая серия нападающего насчитывает шесть матчей.



Напомним, Ландеског был выбран «Колорадо Эвеланш» под вторым номером на драфте 2011 года. «Колорадо» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 68 матчах 70 очков. «Лавины» отстают от кубковой восьмёрки на четыре очка.