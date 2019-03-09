Кулик: «Спартак» мог больше выжать из серии со СКА

Защитник «Спартака» Евгений Кулик подвёл итоги серии первого раунда плей-офф со СКА (2-4). В шестом матче красно-белые уступили со счётом 1:2.

«Сейчас сложно что-то комментировать — осталось чувство недосказанности. Думаю, мы могли чуть больше выжать из этой серии. Когда проигрываешь, всегда думаешь, что чего-то не хватило. Может, было невезение, хотя о нем нам тоже не совсем правильно говорить — и у СКА в каждой игре было много моментов, когда они могли забивать голы, но не сделали этого. В любом случае, считаю, что мы отдали все силы», — приводят слова Кулика «Известия».

СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.