Сёмин: не думаю, что разница между КХЛ и ВХЛ слишком большая

Нападающий подмосковного «Витязя» Александр Сёмин после последнего матча серии с ЦСКА рассказал о своём возвращении в КХЛ.

«Тяжало ли далось возвращение? Как может быть тяжело? Хоккей есть хоккей — если ты себя поддерживаешь в хорошей форме, проблем быть не должно. Я тренировался, как всегда.

Нельзя сказать, что ВХЛ — это какая-то слабая лига. Там ребята так же играют в хоккей, как и в КХЛ. Кого-то отправляют из КХЛ в ВХЛ, кого-то поднимают. Но я не думаю, что разница между этими лигами слишком большая. ВХЛ не сильно уступает», — приводят слова Сёмина «Известия».

ЦСКА выиграл серию со счётом 4-0 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Игоря Никитина будет московское «Динамо». Первый матч серии состоится 13 марта.