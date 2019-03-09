Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» одержать шестую победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Нью-Джерси» — 3:0.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Андре Бураковски. В третьем периоде Никлас Бекстрём увеличил преимущество действующих Кубка Стэнли. Точку в матче поставил Ларс Эллер, поразивший пустые ворота.

На счету Александра Овечкина 5 бросков в створ и силовой приём за 20.34 на льду (6.32 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и 2 броска за 19.21 (6.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 4 силовых приёма и блок-шот за 16.49.

На счету Егора Яковлева силовой приём и 2 блок-шота за 15.05.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Нью-Джерси» потерпел пятое поражение кряду. «Дьяволы» — 14-е с 59 баллами.