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Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» одержать шестую победу подряд

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» одержать шестую победу подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Нью-Джерси» — 3:0.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Андре Бураковски. В третьем периоде Никлас Бекстрём увеличил преимущество действующих Кубка Стэнли. Точку в матче поставил Ларс Эллер, поразивший пустые ворота.

На счету Александра Овечкина 5 бросков в створ и силовой приём за 20.34 на льду (6.32 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и 2 броска за 19.21 (6.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 4 силовых приёма и блок-шот за 16.49.

На счету Егора Яковлева силовой приём и 2 блок-шота за 15.05.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Нью-Джерси» потерпел пятое поражение кряду. «Дьяволы» — 14-е с 59 баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Бураковски (Кемпны, Бойд) – 02:40 (5x5), 2:0 – Бекстрём (Карлсон, Кузнецов) – 44:35 (5x4), 3:0 – Эллер – 59:01 (en)
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