Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» разгромить «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» — 6:2.

Первой звездой встречи стал капитан победителей Александр Барков, записавший на свой счёт пять результативных передача. 4 (1+3) очка на счету Джонатана Юбердо. Дубли оформили Маккензи Уигар и Майк Мэтисон. Ещё одна шайба в активе Майка Хоффмана. У «дикарей» отличились Джей Ти Браун и Марус Фолиньо.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова три результативные передачи и показатель полезности «+4» за 13.35 на льду (2.26 – в большинстве).

«Флорида» прервала серию из шести поражений и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков. У «Миннесоты» три проигрыша в четырёх матчах. «Дикари» — восьмые на Западе с 74 баллами.