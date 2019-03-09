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Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» разгромить «Миннесоту»

Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» разгромить «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» — 6:2.

Первой звездой встречи стал капитан победителей Александр Барков, записавший на свой счёт пять результативных передача. 4 (1+3) очка на счету Джонатана Юбердо. Дубли оформили Маккензи Уигар и Майк Мэтисон. Ещё одна шайба в активе Майка Хоффмана. У «дикарей» отличились Джей Ти Браун и Марус Фолиньо.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова три результативные передачи и показатель полезности «+4» за 13.35 на льду (2.26 – в большинстве).

«Флорида» прервала серию из шести поражений и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков. У «Миннесоты» три проигрыша в четырёх матчах. «Дикари» — восьмые на Западе с 74 баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6 : 2
3:0, 2:2, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 01:01 (5x5), 2:0 – Уигар (Барков, Дадонов) – 16:51 (5x5), 3:0 – Уигар (Дадонов) – 18:31 (5x5), 4:0 – Хоффман (Барков, Юбердо) – 23:34 (5x3), 4:1 – Браун (Бродин, Фер) – 29:02 (5x5), 5:1 – Мэтисон (Юбердо, Барков) – 37:40 (5x5), 5:2 – Фолиньо (Силер, Браун) – 37:55 (5x5), 6:2 – Мэтисон (Барков, Юбердо) – 50:23 (5x5)
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