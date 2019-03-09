Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Барков установил рекорд клуба, сделав 5 голевых передач в одном матче

Барков установил рекорд клуба, сделав 5 голевых передач в одном матче
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» — 6:2.

Первой звездой встречи стал капитан победителей Александр Барков, записавший на свой счёт пять результативных передач. Он становил рекорд клуба, ранее никто во «Флориде» не делал пять голевых за матч.

4 (1+3) очка на счету Джонатана Юбердо. Дубли оформили Маккензи Уигар и Майк Мэтисон. Ещё одна шайба в активе Майка Хоффмана. У «дикарей» отличились Джей Ти Браун и Марус Фолиньо.

Также в прошедшем матче на счету Баркова показатель полезности «+5», 2 броска в створ и силовой приём за 17.24 на льду.

«Флорида» прервала серию из шести поражений и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков.

Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» разгромить «Миннесоту»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент