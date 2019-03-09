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Врачи изменили мнение о травме Карлссона, защитник пропустит ещё несколько игр

Врачи изменили мнение о травме Карлссона, защитник пропустит ещё несколько игр
Хоккей / НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон будет вынужден пропустить ещё несколько матчей, сообщает Athletic. Ранее сообщалось, что травма паха шведского игрока оказалась не слишком серьёзной, но врачи изменили мнение. Карлссон надеется вернуться в строй до начала плей-офф.

Двукратный обладатель приза Норриса, набравший 45 (3+42) очков в 52 играх, уже пропустил девять матчей с 19 января по 14 февраля из-за травмы паха. 16 февраля он вернулся в состав и после этого принял участие ещё в четырёх играх. 23 февраля Карлссон повторно повредил пах.

«Оттава» выбрала Карлссона в первом раунде под 15-м номером на драфте 2008 года. За 10 сезонов в НХЛ защитник провёл 679 матчей (в «Оттаве» и «Сан-Хосе»), набрав 563 (129+434) очка.

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