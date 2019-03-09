Рирден: Холтби сыграл выдающимся образом, позволив «Вашингтону» зацепиться

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился впечатлениями от игры голкипера Брэйдена Холтби во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0). Американский вратарь оформил 35-й шат-аут в карьере, повторив клубный рекорд Олафа Колцига.

Холтби повторил рекорд «Вашингтона» по матчам на ноль

«Мы немного медленно стартовали. Да, нам удалось забить быстрый гол, это важно, но Холтби играл прекрасно с самого начала. Он дал нам шанс зацепиться за результат, сыграв выдающимся образом. Он создал нам преимущество на льду», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.



«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков. «Нью-Джерси» потерпел пятое поражение кряду. «Дьяволы» — 14-е с 59 баллами.