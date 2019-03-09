Форвард «Виннипега» Коннор забил гол, эффектно развернувшись на пятачке

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде разгромил «Каролину Харрикейнз» — 8:1. Уже в первом периоде канадцы провели четыре результативные атаки.



В составе победителей дубль оформил Эндрю Копп. По одной заброшенной шайбе на счету Кевина Хейза, Блейка Уилера, Бена Шьяро, Николая Элерса, Кайла Коннора и Адама Лаури. Самым результативным игроком встречи стал Элерс, набравший 3 (1+2) очка.



Эффектный гол на счету Кайла Коннора — форвард эффектно развернулся на пятачке соперников.

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На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова одна результативная передача, «+2», 2 минуты штрафа и силовой приём за 16.32 (3.58 – в меньшинстве).



У Андрея Свечникова «-1», 4 минуты штрафа (одно удаление реализовано) и бросок в створ за 15.40 (2.58 – в большинстве).