Фридман: НХЛ не хочет менять формат плей-офф, телевидение — один из факторов

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал информацию, что многие болельщики и команды НХЛ хотят изменить формат плей-офф. В частности, одной из идей является стремление вернуться к старому варианту «посева» (1-я команда конференции играет с 8-й и т.п.) и отказу от системы «уайлд кард».



«Мне не кажется, что лига стремится изменить схему. В этом сезоне брал интервью у Гэри Беттмэна, и мы много говорили о смене схемы плей-офф. В частности, я был сторонником того, чтобы добавить в плей-офф ещё четыре команды в первый раунд, но он быстро опроверг это. Он не заинтересован в смене формата.



Считаю, что телевидение было одним из главных факторов. В частности, телекомпании NBC нравилось, когда пары плей-офф формируются предсказуемо. Раньше в НХЛ делали перепосев, и телевидение было не в восторге от этого, было сложнее готовиться и продвигать трансляции. Честно говоря, если бы было больше «битв при Альберте», было больше матчей «Торонто» — «Монреаль» или «Рейнджерс» — «Айлендерс», вряд ли бы кто-то на это жаловался. Но реального импульса от НХЛ менять существующий порядок нет», — сказал Фридман в эфире радиостанции Sportsnet 960 Calgary.

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?