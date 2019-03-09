Итоги дня НХЛ для россиян: три голевых паса Дадонова за 14 минут, пас Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча. В играх приняли участие семь российских хоккеистов. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив сразу три результативных передачи, форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметились голевыми пасами.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Время Дадонов (н)



Яковлев (з)



Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Куликов (з)



А. Свечников (н)



«Флорида»



«Нью-Джерси»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Виннипег»



«Каролина» 0+3



0



0



0+1



0



0+1



0 +4



0



0



0



0



+2



-1 0



0



0



0



0



2



4 0



0



5



2



0



0



1 0



1



1



1



4



1



0 13,36



15,05



20,34



19,21



16,49



16,32



15,40



