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Итоги дня НХЛ для россиян: три голевых паса Дадонова за 14 минут, пас Кузнецова

Итоги дня НХЛ для россиян: три голевых паса Дадонова за 14 минут, пас Кузнецова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча. В играх приняли участие семь российских хоккеистов. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив сразу три результативных передачи, форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметились голевыми пасами.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Дадонов (н)

Яковлев (з)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Куликов (з)

А. Свечников (н)

«Флорида»

«Нью-Джерси»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Виннипег»

«Каролина»		0+3

0

0

0+1

0

0+1

0		+4

0

0

0

0

+2

-1		0

0

0

0

0

2

4		0

0

5

2

0

0

1		0

1

1

1

4

1

0		13,36

15,05

20,34

19,21

16,49

16,32

15,40

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