Итоги дня НХЛ для россиян: три голевых паса Дадонова за 14 минут, пас Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча. В играх приняли участие семь российских хоккеистов. Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов записал в актив сразу три результативных передачи, форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов отметились голевыми пасами.
Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Дадонов (н)
Яковлев (з)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Куликов (з)
А. Свечников (н)
|«Флорида»
«Нью-Джерси»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Виннипег»
«Каролина»
|0+3
0
0
0+1
0
0+1
0
|+4
0
0
0
0
+2
-1
|0
0
0
0
0
2
4
|0
0
5
2
0
0
1
|0
1
1
1
4
1
0
|13,36
15,05
20,34
19,21
16,49
16,32
15,40