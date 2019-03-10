Кто выиграет в седьмом матче серии «Барыс» — «Торпедо»?

Сегодня, 10 марта, пройдёт решающий матч серии плей-офф первого раунда между астанинским «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Начало встречи — в 14:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выиграет в седьмом матче серии „Барыс“ — «Торпедо»?"

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.