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Кто выиграет в седьмом матче серии «Барыс» — «Торпедо»?

Кто выиграет в седьмом матче серии «Барыс» — «Торпедо»?
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 10 марта, пройдёт решающий матч серии плей-офф первого раунда между астанинским «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Начало встречи — в 14:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто выиграет в седьмом матче серии „Барыс“ — «Торпедо»?"

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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